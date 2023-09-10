До возвращения настоящей Лиги чемпионов осталось ждать считанные дни. Групповой этап стартует 19 сентября. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR подготовил серию материалов об участниках главного клубного турнира Европы сезона 2023/24.

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По традиции знакомство начинаем с квартета А. Здесь сразу имеем роскошную вывеску. Противостояние Баварии и Манчестер Юнайтед всегда будут напоминать об одном из самых легендарных финалов Лиги чемпионов. Впрочем, остальные участники группы также не будут просто статистами. В составе Галатасарая целое созвездие именитых игроков, а их тренер знает, как побеждать МЮ. Копенгаген "покусал" фаворитов в прошлом году и этой осенью попытается повторить свои подвиги.

Бавария

Багаж прошлого сезона: Мюнхенцы имели все шансы прервать свою гегемонию в Бундеслиге. Перед последним туром все было в руках Борусии, но дортмундцы в присущем стиле умудрились потерять все. В Лиге чемпионов Бавария выглядела монстром – одержала 6 побед в группе с Интером и Барселоной, а в 1/8 финала уверенно разбила ПСЖ. Такие результаты не уберегли Юлиана Нагельсманна от ухода. С Томасом Тухелем "Ротен" вылетели из ЛЧ и Кубка Германии, а чемпионство завоевали только чудом.

Амбиции: Тухель только сейчас будет доказывать, что руководство не ошиблось, пригласив его. Для худшего сценария у него уже есть объяснение – клуб не купил ему нового "шестого номера" (трансфер Палиньи сорвался). В то же время другие прихоти тренера выполнили и ждут очередного первого места в группе Лиги чемпионов. Любой другой сценарий будет считаться неудачей.

10 самых дорогих игроков: Джамал Мусиала, Харри, Кейн, Йозуа Киммих, Мттейс де Дигт, Альфонсо Дэвис, Лерой Сане, Кингсли Коман, Дайот Упамекано, Мин Че Ким, Серж Гнабри.

Главная звезда: Харри Кейн. Без вариантов. Мюнхенцы не просто побили свой трансферный рекорд, но и преодолели психологический барьер, выложив более 100 миллионов за одного игрока. Англичанин прилагает максимум усилий, чтобы не повторить судьбу Садьо Мане. Пока выходит. За три матча Бундеслиги Кейн забил три гола и отдал одну результативную передачу. Харри уехал из Лондона в поисках трофеев и будет делать все, чтобы наконец выиграть хоть что-нибудь.

Лига чемпионов – спортивное событие, которое невозможно пропустить! Так что включай свои гаджеты на громкость и наблюдай за самыми ожесточенными футбольными баталиями вместе с HLIBNY DAR. HLIBNY DAR – все решается на поле!

Манчестер Юнайтед

Багаж прошлого сезона: Манкунианцы пошли на перезагрузку, доверившись Эрику Тен Хагу. Первый сезон нидерландца можно считать успешным. "Красные дьяволы" улучшили показатели в АПЛ почти на 20 очков и финишировали третьими. Сделали это спокойно. В ЛЧ не играли, а выступления в Лиге Европы оставили неоднозначный осадок. С одной стороны МЮ выбил Барселону, с другой – вылетел от Севильи. В конце концов, в прошлом году еврокубки не являлись приоритетом команды.

Амбиции: Теперь пренебрегать континентальным турниром не удастся. Лига чемпионов – место, где хотят быть такие клубы, как Манчестер Юнайтед. От Тен Хага пока не требуют чемпионства, но в ЛЧ нужно выйти хотя бы в плей-офф. Будет интересно посмотреть, как "Красные дьяволы" распределят силы, ведь ни на одном из фронтов не будет возможности экономить силы.

10 самых дорогих игроков: Маркус Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт, Антони, Лисандро Мартинес, Джейдон Санчо, Расмус Хейлунд, Люк Шоу, Каземиро, Диогу Далот.

Главная звезда: Есть несколько примерно равных кандидатов, но все же выделим Маркуса Рашфорда. Англичанин провел лучший сезон в карьере, забив 30 голов и отдав 11 ассистов. Отсутствие его фамилии среди 30 кандидатов на "Золотой мяч" – наибольшее недоразумение. Манчестер Юнайтед много надежд возлагает на Расмуса Хейлунда, но дать гарантии пока может только Рашфорд.

Галатасарай

Багаж прошлого сезона: После громкого провала Галатасарай переродился в прошлом сезоне, совершив рывок из середины таблицы к уверенному чемпионству. Звездное усиление и отсутствие необходимости тратить силы на еврокубки не оставили конкурентам никаких шансов.

Амбиции: Окан Бурук очутился в знакомой ситуации. В 2020-м именно он унес "корону" у Галатасарая, но стал жертвой синдрома второго сезона. Его Башакшехир упал на 12-е место, и для тренера все завершилось отставкой. Однако в группе ЛЧ Истанбул обыграл Манчестер Юнайтед. Это были единственные очки турок, которые стоили англичанам места в плей-офф. Поэтому Бурук знает, как побеждать хотя бы одного из фаворитов своей группы.

10 самых дорогих игроков: Тете, Уилфред Заха, Тангай Ндомбеле, Мауро Икарди, Виктор Нельссон, Саша Бои, Лукас Торрейра, Давинсон Санчес, Керем Актюркоглу, Анхелиньо.

Главная звезда: Здесь у Мауро Икарди нет конкурентов. Он переезжал в Турцию в статусе изгнанника. Нашел в Стамбуле место силы. Это идеальный альянс. Переоценить вклад аргентинца в чемпионство невозможно. Без его 22 голов этого просто не было бы. Да и в нынешней кампании Икарди не сбавляет обороты, в среднем забивая в каждом матче.

Копенгаген

Багаж прошлого сезона: О приключениях этой команды мы уже подробно писали. Если точнее, то о восхождение тренерской звезды Якоба Нееструпа. 35-летний специалист спас Копенгаген после провального старта сезона, сумев финишировать на первом месте. В Лиге чемпионов "львы" хоть и финишировали последними в своей группе, зато смогли отобрать очки у Манчестер Сити, Борусии Д и Севильи.

Амбиции: Для таких команд выход в финальную часть ЛЧ – уже удача. Если удастся выйти в евровесну, отлично. Впрочем, важнее просто заявить о себе, прорекламировать игроков. Вдруг, кого-то потом заберет топ-клуб за большие деньги. Словом, на Копенгаген не давят никакие турнирные задания. О плей-офф датчане даже не мечтают, но вполне могут испортить планы одного из фаворитов.

10 самых дорогих игроков: Мохаммед Эльюнусси, Виктор Классон, Биргер Меллинг, Диогу Гонсалвеш, Лукас Лагер, Денис Вавро, Джордан Ларссон, Кевин Дикс, Элиас Жерерт, Андреас Корнелиус.

Главная звезда: Виктор Классон всего полтора года в команде, а уже регулярно выходит на поле с капитанской повязкой. Только этот факт максимально описывает статус шведа. Следует обратить внимание на результативность номинального полузащитника, который в прошлом сезоне с 16-ю голами стал лучшим бомбардиром Копенгагена. Интересно, что Классон оказался в Дании, покинув российский Краснодар после полномасштабного вторжения окупантов на территорию Украины.

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