Манчестер Юнайтед наконец-то отреагировал на обвинения против Антони. Бывшая девушка футболиста и две женщины заявили о случаях насилия. За дело взялись правоохранители.

Еще две женщины предъявили обвинение против Антони – по делу звезды Ман Юнайтед фигурирует бывшая жена экс-форварда Динамо

Английский клуб на официальном сайте сообщил, что Антони не вернется к тренировкам с командой, чтобы разобраться с обвинениями. МЮ осудил насилие, но от более резких решений по бразильцу воздержался.

Сам вингер заявил, что договорился с клубом об "отпуске" на время рассмотрения дела, а также готов сотрудничать с полицией, чтобы очистить свое имя. Футболист продолжит получать зарплату.

Антони перешел в Манчестер Юнайтед из Аякса год назад за 95 миллионов евро. Он игрок сборной Бразилии, однако из национальной команды его также исключили.