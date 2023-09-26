"Обидно, что тяжелую травму получил Андрей Цуриков. Что с ним? Точно не знаю, его повезли в клинику на обследование. После этого столкновения он даже не мог разговаривать. Либо лицевая кость повреждена либо височная кость", – отметил Милько в комментарии Sportarena.

Лидер Колоса получил серьезную травму в матче с Металлистом 1925 – игрока со стадиона забрала скорая

Колос в своем Telegram-канале сообщил, что Цурикову будет проведена операция в ближайшие дни. Скорее всего, в этом году Андрей уже не сыграет.

Отметим, что Цуриков в текущем сезоне сыграл в 9 матчах за Колос (1 – в Кубке Украины) и отметился 2 голами.

Колос продлил серию без побед в матче с Металлистом 1925