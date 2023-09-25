Лидер Колоса получил серьезную травму в матче с Металлистом 1925 – игрока со стадиона забрала скорая
25 сентября 11:20 - Читати українською
Главный тренер "хлеборобов" Ярослав Вишняк прокомментировал серьезность повреждения Андрея Цурикова.
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"Предварительно – травма очень серьезная. У него перелом скулы на лице, или... Как правильно сказать...
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Как-то врач сказал, но ситуация предварительно очень непростая", – сказал Вишняк в комментарии YouTube-каналу УПЛ-ТБ.
Напомним, 30-летний защитник на 41-й минуте получил сильный удар по голове в верховой борьбе и был заменен на Николая Золотова. В итоге Цурикова прямо со стадиона забрала машина скорой помощи.
К слову, поединок между Колосом и Металлистом 1925 завершился безголевой ничьей.
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