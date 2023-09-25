"Предварительно – травма очень серьезная. У него перелом скулы на лице, или... Как правильно сказать...

"Хотя бы до зимы полностью восстановиться": лидер Зари озвучил вероятные сроки возвращения на поле

Как-то врач сказал, но ситуация предварительно очень непростая", – сказал Вишняк в комментарии YouTube-каналу УПЛ-ТБ.

Напомним, 30-летний защитник на 41-й минуте получил сильный удар по голове в верховой борьбе и был заменен на Николая Золотова. В итоге Цурикова прямо со стадиона забрала машина скорой помощи.

К слову, поединок между Колосом и Металлистом 1925 завершился безголевой ничьей.

Колос продлил серию без побед в матче с Металлистом 1925