Півзахисник Колоса Вадим Мілько розповів про пошкодження, якого зазнав Андрій Цуріков у матчі 8-го туру УПЛ проти Металіста 1925.

"Прикро, що важку травму отримав Андрій Цуріков. Що з ним? Точно не знаю, його повезли до клініки на обстеження. Після цього зіткнення він навіть не міг розмовляти. Або лицьова кістка пошкоджена або скронева кістка", – зазначив Мілько у коментарі Sportarena.

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Колос у своєму Telegram-каналі повідомив, що Цурікову буде проведена операція найближчими днями. Швидше за все, в цьому році Андрій вже не зіграє.

Зазначимо, що Цуріков у поточному сезоні зіграв у 9 матчах за Колос (1 – в Кубку України) та відзначився 2 голами.

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