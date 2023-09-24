Металлист 1925 и Колос не смогли выявить сильнейшего в поединке 8-го тура УПЛ. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Металлист 1925 и Колос встретились в битве соседей по турнирной таблице. Ковалёвцы не знали вкуса побед уже в течение 4 матчей подряд, а вот харьковчане в прошлом туре одолели Зарю. Первая половина игры прошла фактически без моментов. Демченко перед свистком на перерыв потерял неплохой шанс, а Вишняку пришлось менять Цурикова на Золотова.

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Ситуация не улучшилась и во втором тайме. Вачиберадзе потерял мяч в центре поля, но Болбат ударом издали пробил сильно над воротами. Лишь на 81 минуте Металлист 1925 создал по-настоящему острый момент: Жичиков навесил со штрафного, Безуглый пробил головой и попал в штангу. Хаос в штрафной площадке так ничем и не закончился.

Колос ответил мощным ударом Мякушко, но Мозиль справился с выстрелом в ближний угол. Вратарь Металлиста 1925 спасал еще раз – на этот раз Безбородько подрезал мяч в дальний угол. В итоге, командам так и не удалось забить до конца игры, поэтому вполне логичные нули на табло.

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