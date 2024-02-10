"Я очень счастлив. Мы провели игру на очень высоком уровне. Очень скромно позади. У нас была очень высокая самоотдача в обороне. Это позволило нам хорошо защищаться, отбивать мячи и воспользоваться преимуществом, которое мы имели.

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Думаю, что мы хорошо управляли игрой. В защите, с достаточно низким блоком, чтобы избежать проблем, учитывая чрезвычайную ситуацию, в которой мы оказались. А затем, воспользовавшись преимуществами хорошего владения мячом на половине поля соперника, вертикальностью для совершения переходов. Я думаю, это была хорошо проведенная игра.

Карвахаль и Чуамени? "Два центральных защитника сыграли очень хорошо, им помогали крайние защитники. Важной была оборонительная работа трех полузащитников. И передняя тройка также работала очень настойчиво. Оборонительные действия были ключевыми для того, чтобы сохранить ворота "сухими" в этой игре.

Я спросил Карвахаля, где бы он хотел играть, он сказал: "Без разницы". Чуамени сказал, что предпочитает играть слева. Карвахаль выглядел так, будто сыграл свои 400 матчей на позиции центрального защитника. Его ничему не научишь, у него есть все. У нас были травмированные молодые центральные защитники. Марвел, Каррильо. Перед этим я должен был посмотреть на свою команду, и там были игроки, которые могли бы сыграть на позиции центрального защитника – Чуамени и Карвахаль.

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Винисиус был лучшим. Когда он играет так и с таким отношением, он лучший в мире, по моему личному мнению. Беллингем, Родриго и Кроос также сыграли хорошо. Быть сегодня на скамейке запасных в Мадриде было очень комфортно", – цитирует Анчелотти AS.

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