Реал – Жирона – 4:0 – видео голов и обзор матча с участием Лунина, Довбика и Цыганкова
22:15 - Читати українською
Реал уничтожил Жирону в 24-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
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Винисиус организовал Реалу комфортное преимущество. Бразилец роскошным обводящим ударом забил сам и ассистировал Беллингему. После перерыва "сладкая парочка" Мадрида отличилась еще раз. Гассанига парировал удар Вини, но первым на добивание прибежал Джуд – 3:0.
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Родриго в сольном проходе заставил Жирону в четвертый раз вытаскивать мяч из сетки. Реал должен был забивать пятый, когда Цыганкова и Довбика уже сняли. Впрочем, Хоселу с пенальти попал в стойку. 4:0 – Лунин и компания оторвались на 5 очков.
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