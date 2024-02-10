Винисиус организовал Реалу комфортное преимущество. Бразилец роскошным обводящим ударом забил сам и ассистировал Беллингему. После перерыва "сладкая парочка" Мадрида отличилась еще раз. Гассанига парировал удар Вини, но первым на добивание прибежал Джуд – 3:0.

Реал растоптал Жирону, укрепив лидерство в Ла Лиге – провал Довбика и Цыганкова, спокойствие Лунина, шоу Вини и Беллингема

Родриго в сольном проходе заставил Жирону в четвертый раз вытаскивать мяч из сетки. Реал должен был забивать пятый, когда Цыганкова и Довбика уже сняли. Впрочем, Хоселу с пенальти попал в стойку. 4:0 – Лунин и компания оторвались на 5 очков.