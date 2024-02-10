"Я дуже щасливий. Ми провели гру на дуже високому рівні. Дуже скромно позаду. У нас була дуже висока самовіддача в обороні. Це дозволило нам добре захищатися, відбивати м'ячі і скористатися перевагою, яку ми мали.

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Думаю, що ми добре керували грою. У захисті, з досить низьким блоком, щоб уникнути проблем, враховуючи надзвичайну ситуацію, в якій ми опинилися. А потім, скориставшись перевагами хорошого володіння м'ячем на половині поля суперника, вертикальністю для здійснення переходів. Я думаю, це була добре проведена гра.

Карвахаль та Чуамені? Два центральні захисники зіграли дуже добре, їм допомагали крайні захисники. Важливою була оборонна робота трьох півзахисників. І передня трійка також працювала дуже наполегливо. Оборонні дії були ключовими для того, щоб зберегти ворота "сухими" у цій грі.

Я запитав Карвахаля, де б він хотів грати, він сказав: "Байдуже". Чуамені сказав, що віддає перевагу грати зліва. Карвахаль виглядав так, ніби зіграв свої 400 матчів на позиції центрального захисника. Його нічому не навчиш, у нього є все. У нас були травмовані молоді центральні захисники. Марвел, Каррільйо. Перед цим я повинен був подивитися на свою команду, і там були гравці, які могли б зіграти на позиції центрального захисника – Чуамені та Карвахаль.

У Беллінгема розтягнення зв'язок на гомілкостопі. Ми оцінимо його стан завтра. Рюдігер? Він намагався відновитися, але ми вирішили не ризикувати. Начо повернеться у вівторок.

Вінісіус був найкращим. Коли він грає так і з таким ставленням, він найкращий у світі, на мою особисту думку. Беллінгем, Родріго та Кроос також зіграли добре. Бути сьогодні на лаві запасних у Мадриді було дуже комфортно", – цитує Анчелотті AS.

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