Дуэль украинцев получилась полноценной – Мичел решил рискнуть

Матч Реал – Жирона стал едва ли не главным событием недели. Не только в Испании, но и в Украине, ведь сразу трое футболистов нашей национальной сборной имели шанс сыграть в поединке лидеров Ла Лиги. В итоге, именно так и произошло. Андрей Лунин появился в стартовом составе Реала, снова выиграв конкуренцию в Кепы. Виктор Цыганков с Артемом Довбиком попали в основу Жироны. Форвард, который является лучшим бомбардиром своей команды в сезоне (14 голов), пропустил последний поединок против Реала Сосьедад, но на Сантьяго Бернабеу таки вышел с первых минут.

Довбик и Цыганков против Лунина в матче Реал – Жирона: онлайн-трансляция поединка лидеров Ла Лиги

На момент начала игры Реал возглавлял турнирную таблицу Ла Лиги с 58-ю очками. Жирона имела на 2 балла меньше, но в гости к лидеру приехала с серьезными кадровыми трудностями. Главный тренер каталонцев Мичел не мог находиться в технической зоне из-за удаления в предыдущем матче. В той же игре с Сосьедадом желтые карточки получили и Эррера с Блиндом, для которых это были пятые предупреждения в сезоне – как следствие, дисквалификация. Несмотря на кадровые проблемы, Мичел решил рискнуть, выставив довольно атакующий состав на дуэль с лидером чемпионата.

Выбор тренера Жироны имел определенный смысл, ведь свои проблемы были и у Реала. Карло Анчелотти потерял всех основных центрбеков – к Милитао и Алабе, которые давно в лазарете, присоединились Рюдигер с Начо. Наставник "сливочных" решил проблему прогнозируемо. Дуэт центральных оборонцев сформировали Чуамени и Карвахаль, а справа в защите вышел Лукас Васкес. К счастью Реала, восстановился хотя бы Винисиус, который пропустил дерби с Атлетико из-за повреждения.

Шедевр Винисиуса и идеальный старт Реала

Уже на 2-й минуте Андрей Лунин отдал не слишком удачный пас на Чуамени – француз не сумел обработать мяч, который покинул пределы поля. Реал выдержал короткую паузу, после которой ответил голом, реализовав первый же момент. На 6-й минуте Винисиус нанес сумасшедший удар из-за пределов штрафной – мяч от стойки влетел в дальний угол. 1:0 – бешеная пушка бразильца ознаменовала роскошный старт для мадридцев.

Жирона тут же ответила ударом Довбика, который заблокировал Карвахаль. Вскоре Артем классно вступил в отбор против Крооса у чужой штрафной – перестарался бомбардир Жироны, арбитр зафиксировал фол. Наконец-то напомнил о себе и Цыганков. Виктор классно разогнал атаку Жироны, отдав налево на Савио. Прострел бразильца на Довбика был очень неудачным.

Камавинга упал на границе штрафной в борьбе с Хуанпе и просил пенальти. Напрасно. Зато получил штрафной из убойной позиции, который исполнил Вальверде. Гассанига без проблем забрал мяч – первый сейв в матче на две команды. Если в дебюте игры Жирона хоть как-то пыталась огрызаться, то дальше на поле (до перерыва) фактически была только одна команда.

Еще одна магия Винисиуса – слабый тайм от Жироны, Беллингем обходит Довбика

Во второй половине тайма Реал заметно прижал, а на 35-й минуте удвоил преимущество. Винисиус к забитому мячу добавил и эффектный ассист, роскошно вырезав на ход Беллингему. Джуд обыграл Гассанигу и с острого угла поразил пустые ворота. 2:0 – 15-й гол Беллингема в чемпионате Испании. Хавбек сборной Англии вновь стал единоличным лидером бомбардирской гонки – У Артема Довбика и Борхи Майораля из Хетафе осталось по 14 мячей.

Этот гол заметно смутил Жирону, которая до конца тайма так и не создала какой-то остроты у ворот Лунина. Единственный раз, когда украинец забрал мяч после удара в створ, случился после перехвата Беллингема. Сейвом это ну никак не назовешь. Ни одного реального момента Жирона так и не создала, отыграв очень бледный тайм. Среди хоть каких-то атак – прострел Цыганкова на Довбика, который прервал Чуамени, очень неудачный навес Виктора со штрафного. И уже в добавленное время Довбик и Алейш выбежали в контратаку 2 в 2, но Артем отдал неудачный пас. Вот и все.

Явное преимущество Реала в первом тайме, хоть впечатляющий гол Винисиуса и был, по сути, случайным (xG составил меньше 0,03). Даже экспериментальный центр защиты Мадрида справился с Артемом Довбиком. Украинца практически изолировали от партнеров – за весь тайм девятка Жироны только 6 раз получил мяч и отдал 4 передачи. Красноречивые цифры.

Мадрид двумя контрольными показал Жироне ее место – конец мечтам о чемпионстве?

Второй тайм Жирона начала более агрессивно. Появилась работа у Лунина. Сначала украинский вратарь прервал острый прострел Гутьерреса. Довбик был готов замыкать. Вскоре кипер Реала надежно сыграл на выходе, выбив мяч после подачи углового. На кураже Андрей еще и прибежал поддержать Беллингема, получившего повреждение после болезненного удара по ногам.

Джуд, получив медицинскую помощь, вернулся на поле. Вернулся, чтобы забить. Но гол полностью сделал Винисиус. Бразилец технично обыграл Коуту (Цыганков не успел подстраховать партнера), вошел в штрафную и пробил в дальний угол. Гассанига отбил, но прямо на Беллингема, оформившего дубль. 3:0 – "сливочные" сняли все вопросы.

После этого Джуд успел еще раз получить по ногам, Анчелотти не выдержал и снял лидера от греха подальше. Уже во вторник, 13 февраля, Реал сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг. Участие Беллингема в этом поединке теперь под вопросом.

Впрочем, уход лидера не помешал Реалу забить еще раз. И снова, как в предыдущих трех мячах, весомая роль принадлежит Винисиусу. Семерка мадридцев отобрал мяч у Коуту, круглый оказался у Родриго, который пробежал метров 40 и положил в дальний угол. 4:0 – это была точка.

На 70-й минуте Довбик и Цыганков покинули поле. Последним действием Виктора был мощный удар в голову Карвахаля. Капитан Реала оказался в нокдауне, но продолжил игру. Жирона еще и потеряла Яна Коуту на следующий матч против Атлетика в Бильбао – защитник получил 5-ю желтую в сезоне и вынужден отбыть дисквалификацию.

Анчелотти настолько поверил в победу, что позволил дебютировать на Сантьяго Бернабеу 18-летнему Арде Гюлеру. До этого турок выходил только в двух выездных матчах. На 90-й минуте Гюлер еще и заработал пенальти (опять провалился Ян Коуту), который не реализовал Хоселу. Штанга. Недавно звучала информация об интересе Реала к Коуту. Если это действительно так, то впечатлить мадридцев защитник Жироны не сумел, проведя ужасный матч. Недаром он покидал поле в слезах – Коуту утешали как партнеры, так и соперники.

Перед матчем Мичел заявлял, что бороться с Реалом за чемпионство Жирона не готова, а главная цель команды – финиш в еврокубковой зоне. Если тренер каталонцев и лукавил, то его слова оказались пророческими. 7:0 в двух матчах сезона – эта Жирона этому Реалу действительно не ровня. Команда Карло Анчелотти оторвалась от преследователей на пять очков и сделала заявку на чемпионство. Единственный негатив в разгроме каталонцев – травма Беллингема.

Беспроигрышная серия Жироны в Ла Лиге оборвалась на отметке в 15 матчей. Последний раз подопечные Мичела уступали в чемпионате еще 30 сентября – как раз в том домашнем поединке с Реалом.

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