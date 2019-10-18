Он – кумир Месси, поэтому должен быть и моим кумиром, – Давид Луис назвал лучшего одноклубника в карьере

Защитник лондонского Арсенала Давид Луис, отвечая на вопрос о лучшем одноклубника в своей карьере, сделал неожиданный выбор.

"Многие игроки помогали мне по ходу карьеры. Но Пабло Аймар выделялся. Однажды он вошел в мою комнату и начал учить меня, как вывести мяч из обороны в атаку. Он научил меня, как создавать пространство и как скрывать передачу между линиями. Подобного совета я никогда не получал раньше.

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Аймар – лучший футболист, с которым я когда-либо играл. Он – кумир Месси, поэтому должен быть и моим кумиром. Я многому у него научился", – цитирует Луиса Marca.

Напомним, аргентинец Пабло Аймар известный своими выступлениями за Ривер Плейт, Валенсию, Сарагосу и Бенфику. Именно в лиссабонском клубе они с Давидом Луисом вместе выступали в течение трех сезонов.

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