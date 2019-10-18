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Він – кумир Мессі, тож повинен бути і моїм кумиром, – Давід Луїс назвав найкращого одноклубника в кар'єрі

08:22 978 Читать на русском
Він – кумир Мессі, тож повинен бути і моїм кумиром, – Давід Луїс назвав найкращого одноклубника в кар'єрі
Пабло Аймар / O Jogo

Захисник лондонського Арсенала Давід Луїс , відповідаючи на запитання про найкращого одноклубника в кар'єрі, зробив несподіваний вибір.

"Багато гравців допомагали мені по ходу кар'єри. Але Пабло Аймар виділявся. Одного разу він увійшов в мою кімнату і почав навчати мене, як вивести м'яч з оборони в атаку. Він навчив мене, як створювати простір і як приховувати передачу між лініями. Подібної поради я ніколи не отримував раніше.

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Аймар – найкращий футболіст, з яким я коли-небудь грав. Він – кумир Мессі, тож повинен бути і моїм кумиром. Я багато чому в нього навчився", – цитує Луїса Marca.

Нагадаємо, аргентинець Пабло Аймар відомий своїми виступами за Рівер Плейт, Валенсію, Сарагосу та Бенфіку. Саме в лісабонському клубі вони з Давідом Луїсом разом виступали протягом трьох сезонів.

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