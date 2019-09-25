Легенда Арсенала рассказал, кто должен быть капитаном команды – неожиданный вариант

Бывший хавбек лондонского Арсенала Пол Мерсон (более 300 матчей за "канониров") назвал своего претендента на капитанскую повязку в команде Унаи Эмери.

"Когда тренер говорит, что у него будет пять капитанов, это беспокоит меня. Для меня это свидетельство того, что он не знает свою команду.

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Капитаном должен стать Давид Луис, он серийный победитель. Люди критикуют его, потому что на одной неделе он сыграет на два балла из десяти, а на следующей – на девять, однако он будет играть каждую неделю.

Я не большой сторонник назначения капитаном нападающего, но Обамеянг – еще один вариант. Они с Александром Ляказеттом и Николя Пепе будут играть каждую неделю, если здоровы", – заявил Мерсон в эфире Sky Sports.

Напомним, Давид Луис пополнил состав Арсенала только этим летом, перейдя из состава заклятого врага "канониров" – Челси. Сейчас основным капитаном команды остается швейцарец Гранит Джака.

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