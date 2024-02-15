Пресса двумя фаворитами называет Роберто Де Дзерби и Ханси Флика. Проблема с экс-тренером Шахтера заключается в том, что он имеет действующий контракт. А вот немец продолжает флиртовать с Барсой.

Бавария может украсть тренера из-под носа Барселоны – Тухелю подыскали замену после провала с Байером

Ранее сообщалось, что Флик уже начал изучать испанский. Этим Ханс-Дитер не ограничился. Специалист не фоне всех слухов решил сменить агента. Теперь интересы Флика будет представлять Пини Захави, сообщает Marca. Интересно, что этот агент – друг президента Барселоны Жоана Лапорты, а также представитель Роберта Левандовски.

В то же время такие изменения в окружении могут иметь другие последствия. Кроме Барсы, Захави имеет сильные связи в Мюнхене. Поэтому Флик может оказаться в Баварии, которой нужно спасать сезон. При таком сценарии Тухель автоматически станет кандидатом на переезд в Каталонию. Лапорта очень ценит немецкую тренерскую школу в целом и Тухеля в частности.