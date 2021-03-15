"Мы проиграли всю борьбу, все подборы. Это, пожалуй, сыграло ключевую роль в противостоянии. Мы разбирали игру соперника. Знали, как играет Александрия, насколько опасны стандарты в исполнении этой команды, отрабатывали все эти элементы на тренировках, но почему-то ничего у нас не получилось. Сложно сказать почему. Где-то не дорабатываем, где-то не добегаем...

Александрия – Олимпик – 2:0 – видео голов и обзор матча

Ничего не создали впереди... Мало бьем по воротам. Нужно много работать. Самый опасный момент в первом тайме – это когда мяч после моей подачи срезался и попал в перекладину. Причина тому – состояние поля. С Шахтером мы играли на замерзшем газоне, а здесь наоборот – было болото. Это не оправдание, но работать на таком поле трудно.

Были и положительные моменты. С каждым матчем мы прибавляем. Просто пока не получается зацепиться за результат. Значит, нужно больше работать на тренировках. Сегодня мы, можно сказать, "сходили в туалет". У нас сейчас сложный момент. 5 поражений подряд. Нужно собраться с мыслями, постараться отбросить весь негатив и начать все с чистого листа", – цитирует Лебеденко официальный сайт Олимпика.

К слову, Олимпик в 2021 году еще не знал вкуса побед. Дончане расположились на 9 строчке Премьер-лиги и имеют в своем активе 17 зачетных баллов.

Александрия уверенно победила Олимпик – дончане проиграли в пятом матче подряд