Александрия без проблем разобралась с Олимпиком в 18-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Подопечные Шарана дома чувствовали себя хозяевами и выглядели агрессивнее. Сначала Вантух выполнил подачу на ближнюю, а Бондаренко замкнул головой. Во втором тайме Олимпик пытался отыграться, но попытки были тщетными.

Александрия уверенно победила Олимпик – дончане проиграли в пятом матче подряд

Зато Александрия отметилась во второй раз. Шансы хотя бы на ничью для дончан похоронил Стецков, поразив ближний угол вратаря.

Благодаря победе команда Шарана укрепила свои позиции на 7 строчке (26 пунктов). Олимпик, который имеет в своем активе 17 зачетных баллов, остался девятым.