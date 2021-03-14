Александрия – Олимпик – 2:0 – видео голов и обзор матча
22:07 - Читати українською
Александрия без проблем разобралась с Олимпиком в 18-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".
завершено
Подопечные Шарана дома чувствовали себя хозяевами и выглядели агрессивнее. Сначала Вантух выполнил подачу на ближнюю, а Бондаренко замкнул головой. Во втором тайме Олимпик пытался отыграться, но попытки были тщетными.
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Зато Александрия отметилась во второй раз. Шансы хотя бы на ничью для дончан похоронил Стецков, поразив ближний угол вратаря.
Благодаря победе команда Шарана укрепила свои позиции на 7 строчке (26 пунктов). Олимпик, который имеет в своем активе 17 зачетных баллов, остался девятым.
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