"Ми програли всю боротьбу, всі підбори. Це, мабуть, зіграло ключову роль у протистоянні. Ми розбирали гру суперника. Знали, як грає Олександрія, наскільки небезпечні стандарти у виконанні цієї команди, відпрацьовували всі ці елементи на тренуваннях, але чомусь нічого у нас не вийшло. Складно сказати чому. Десь не допрацьовуємо, десь не добігаємо...

Олександрія – Олімпік – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нічого не створили попереду... Мало б'ємо по воротах. Потрібно багато працювати. Найнебезпечніший момент у першому таймі – це коли м'яч після моєї подачі зрізався і потрапив у поперечку. Причина тому – стан поля. З Шахтарем ми грали на замерзлому газоні, а тут навпаки – було болото. Це не виправдання, але працювати на такому полі важко.

Були й позитивні моменти. З кожним матчем ми додаємо. Просто поки не виходить зачепитися за результат. Значить, потрібно більше працювати на тренуваннях. Сьогодні ми, можна сказати, "сходили в туалет". У нас зараз складний момент. 5 поразок поспіль. Потрібно зібратися з думками, постаратися відкинути весь негатив і почати все з чистого аркуша", – цитує Лебеденка офіційний сайт Олімпіка.

До слова, Олімпік у 2021 році ще не знав смаку перемог. Донеччани розташувались на 9 сходинці Прем'єр-ліги та мають у своєму активі 17 залікових балів.

Олександрія впевнено перемогла Олімпік – донеччани програли у п'ятому матчі поспіль