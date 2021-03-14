Программу дня в 18-м туре УПЛ закрывал поединок на КСК Ника, где Олекандрия принимала Олимпик. Подопечные Владимира Шарана в случае победы приблизились бы к пятой позиции на расстояние двух очков, а дончане имели шанс прервать 5-матчевую безвыигрышную серию – причём четыре последних встречи они проиграли. Набирать зачётные баллы "олимпийцам" необходимо было еще и потому, что от последней позиции команду отделяли всего пять баллов при игре аутсайдера (Львов) в запасе.

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Уже в первой трети первого тайма команды могли забить несколько голов. Так, на 2-й минуте Банада замкнул навес с углового ударом мимо ближней штанги гостей, а на 13-й Лучкевич получил заброс на левый край штрафной и пробил в девятку – неточно! Дончане огрызнулись дальним выстрелом Романовского на 17-й, однако он не был острым. Куда опаснее оказалась подача Лебеденко на 24-й, неожиданно перелетевшая Панькива и попавшая в перекладину!

Александрия выглядела агрессивнее. В конце концов, активность "жёлто-чёрных" принесла успех на 28-й минуте, когда удалось заработать угловой. Вантух исполнил подачу на ближнюю штангу, а Бондаренко замкнул головой – 1:0! Правда, после этого гола команды несколько успокоились, потратив середину первого тайма на обоюдную борьбу с грубыми фолами.

Александрия могла удвоить преимущество в конце первого тайма. Так, на 40-й минуте Ситало получил передачу на правый край штрафной и сильно пробил в ближнюю девятку – Бетим парировал! На 45-й же Вантух решил добавить к ассисту гол, замкнув подачу с правого фланга, однако точности Роману не хватило. Уже в компенсированное время забить мог Третьяков, выстреливший со стандарта в ближний угол – Бетим выручил Олимпик. На перерыв команды отправились при счёте 1:0.

Если в первом тайме дончане ещё смогли несколько раз огрызнуться в контратаках, то во втором гости не пробили по воротам ни разу. Александрия же доминировала, конвертируя агрессию в качественные моменты. Так, на 54-й минуте Лучкевич стрелял с дистанции с подъёма ноги (чуть неточно), а на 63-й Гречишкин пробил с лёту метров с 20-ти – Бетим парировал. На 70-й Ситало подрезал навес Третьякова с углового, отправив мяч за шиворот голкиперу, но тот вытащил мяч из дальней девятки!

У Олимпика ничего не получалось, однако Юрий Максимов провёл всего одну замену – на поле вышел Каргбо. Владимир Шаран, в свою очередь, обновил практически всю атаку, однако после момента Ситало опасности у чужих ворот не возникало. Аж на 83-й минуте Вантух размочил статистику, пробив с дальней дистанции под правую штангу. Мяч прошёл в метре от нее!

Перед финальным свистком хозяева уже откровенно насели на ворота, будто именно им необходимо отыгрываться. На 86-й минуте это могло вылиться в гол свежего Новикова, которому удалось принять заброс из глубины на линию вратарской – впрочем, его последующий удар прошёл прямо в Бетима! Ещё через две минуты Новиков получил мяч на правом краю штрафной и пробил в ближний угол, но и здесь Бетим спас. Сразу после этого Владимир Шаран решил вернуть Новикова на скамейку запасных. На поле появился Калюжный.

Эта замена ничего Александрии не дала, но сработала другая. Стецьков, вышедший в середине второго тайма, при стандарте отправился на дальнюю штангу, где и замкнул скидку от Ситало – 2:0! Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

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