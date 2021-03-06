Единственный мяч был забит на 24 минуте. Додо на огромной скорости ворвался в штрафную и завершил момент, будто опытный форвард. Олимпик мог отыграться усилиями Нкенга, который удачно замкнул подачу с углового. Главный арбитр Юрий Иванов зафиксировал гол, но VAR посоветовал обратить внимание на действия Снурницына против Трубина. Взятие ворот отменили из-за нападения на голкипера Шахтера.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой

Команды обменялись несколькими острыми выпадами после перерыва, но реализовать хотя бы один не удалось. Подопечные Юрия Калитвинцева завершали поединок в меньшинстве. Бабенко пошел прямой ногой в борьбе с Дентиньо – вторая желтая и удаление хавбека Олимпика.