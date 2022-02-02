Первая лига Украины в который раз не может завершить сезон в полном составе.

Олимпик предоставил всем своим игрокам статус свободных агентов, утверждает Footboom.

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Вчера состоялось собрание руководства донецкого клуба, на котором было объявлено о нехватке средств для содержания команды. Все футболисты могут свободно искать новое место работы. Президент ПФЛ Александр Каденко в комментарии источнику отметил, что пока ничего не знает о снятии Олимпика. Лига будет связываться с руководством клуба для уяснения всех обстоятельств.

Напомним, Олимпик сезон 2021/22 должен был проводить в УПЛ, однако добровольно "спустился" на уровень ниже и "оставил" свое место Минаю. Если информация о снятии дончан подтвердится, то они получат 0:3 в остальных 11 матчах, а Первая лига будет вынуждена доигрывать кампанию в составе из 15 команд.

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