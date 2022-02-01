Власник харківського клубу опублікував відео своїх процедур для загартовування.

Ярославський: Ціла армія легіонерів та українців поповнить Металіст

Ярославський відпочивав у селищі Мартове. Поряд з дачею бізнесмена протікає річка Сіверський Донець, тому є чудова нагода зануритися у крижану воду. Президент Металіста з криками це і зробив, продемонструвавши розкішну фізичну форму у свої 62 роки.

Нагадаємо, відроджений харківський клуб впевнено лідирує у Першій лізі і є головним претендентом на вихід в Прем'єр-лігу сезону 2022/23.

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