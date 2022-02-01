Ярославський вкотре здивував фізичною формою – 62-річний президент Металіста з криками пірнув у крижану воду
14:07 - Читать на русском
Очільник Металіста Олександр Ярославський сам дасть фору будь-якому спортсмену.
Власник харківського клубу опублікував відео своїх процедур для загартовування.
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Ярославський відпочивав у селищі Мартове. Поряд з дачею бізнесмена протікає річка Сіверський Донець, тому є чудова нагода зануритися у крижану воду. Президент Металіста з криками це і зробив, продемонструвавши розкішну фізичну форму у свої 62 роки.
Нагадаємо, відроджений харківський клуб впевнено лідирує у Першій лізі і є головним претендентом на вихід в Прем'єр-лігу сезону 2022/23.
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