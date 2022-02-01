Ярославский снова удивил физической формой – 62-летний президент Металлиста с криками нырнул в ледяную воду
14:07 - Читати українською
Глава Металлиста Александр Ярославский сам даст фору любому спортсмену.
Владелец харьковского клуба опубликовал видео своих процедур для закаливания.
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Ярославский отдыхал в поселке Мартовое. Рядом с дачей бизнесмена протекает река Северский Донец, поэтому есть отличная возможность погрузиться в ледяную воду. Президент Металлиста с криками и сделал это, продемонстрировав роскошную физическую форму в свои 62 года.
Напомним, возрожденный харьковский клуб уверенно лидирует в Первой лиге и является основным претендентом на выход в Премьер-лигу сезона 2022/23.
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