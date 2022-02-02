Олімпік надав усім своїм гравцям статус вільних агентів, стверджує Footboom.

Ярославський вкотре здивував фізичною формою – 62-річний президент Металіста з криками пірнув у крижану воду

Вчора відбулися збори керівництва донецького клубу, на яких було оголошено про нестачу коштів для утримування команди. Усі футболісти можуть вільно шукати нове місце роботи. Президент ПФЛ Олександр Каденко у коментарі джерелу зазначив, що наразі нічого не знає про зняття Олімпіка. Ліга буде зв'язуватися з керівництвом клубу для з'ясування усіх обставин.

Нагадаємо, Олімпік сезон 2021/22 повинен був проводити в УПЛ, однак добровільно "спустився" на рівень нижче і "залишив" своє місце Минаю. Якщо інформація про зняття донеччан підтвердиться, то вони отримають 0:3 у решті 11 матчах, а Перша ліга буде змушена догравати кампанію складом з 15 команд.

У Кривбаса – унікальний гендир: працював барменом, продавав "адідаси" і не забив Динамо у фіналі Кубка України