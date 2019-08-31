Бабич рассказал, игру какого звездного футболиста посоветовал посмотреть Вакуле

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич оценил перспективы хавбека Владислава Вакулы, которого подписал Шахтер.

"Вижу, что Вакула очень сильно вырос. Он из тех футболистов, которых нельзя загонять в рамки, его креатив приносит результат. В то же время – нельзя распускать сильно. Сейчас на него уже смотрят не как на дебютанта, а как на футболиста, который может решить исход матча.

Шахтер подписал Вакулу

Так что ему нужно научиться играть в атаке более непредсказуемо, вариативно. Не только на себя, но и обыграть, уйти, чтобы за счет него футболисты сыграли.

У него есть свои кумиры. Я ему предложил посмотреть матч молодежных сборных Италии и Польши, оценить работу Кьезы на этой же позиции. Посмотреть, насколько футболист, выступающий в серии А, разносторонний на этой позиции. Это говорит об уровне футболиста.

Иногда надо Вакулу за ухо брать, как любого молодого футболиста. Он много переживает, подолгу думает о неправильных действиях. Над этим тоже надо работать. Чтобы негативный момент сразу уходил, в следующем моменте он мог сразу сработать", – сказал Бабич программе Футбольный формат.

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