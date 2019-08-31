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Бабич рассказал, игру какого звездного футболиста посоветовал посмотреть Вакуле

00:10 10 Читати українською
Бабич рассказал, игру какого звездного футболиста посоветовал посмотреть Вакуле
Владислав Вакула / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич оценил перспективы хавбека Владислава Вакулы, которого подписал Шахтер.

"Вижу, что Вакула очень сильно вырос. Он из тех футболистов, которых нельзя загонять в рамки, его креатив приносит результат. В то же время – нельзя распускать сильно. Сейчас на него уже смотрят не как на дебютанта, а как на футболиста, который может решить исход матча.

Шахтер подписал Вакулу

Так что ему нужно научиться играть в атаке более непредсказуемо, вариативно. Не только на себя, но и обыграть, уйти, чтобы за счет него футболисты сыграли.

У него есть свои кумиры. Я ему предложил посмотреть матч молодежных сборных Италии и Польши, оценить работу Кьезы на этой же позиции. Посмотреть, насколько футболист, выступающий в серии А, разносторонний на этой позиции. Это говорит об уровне футболиста.

Иногда надо Вакулу за ухо брать, как любого молодого футболиста. Он много переживает, подолгу думает о неправильных действиях. Над этим тоже надо работать. Чтобы негативный момент сразу уходил, в следующем моменте он мог сразу сработать", – сказал Бабич программе Футбольный формат.

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