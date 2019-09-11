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Олимпик планирует начать строительство тренировочной базы в Киеве

13:53 21 Читати українською
Олимпик планирует начать строительство тренировочной базы в Киеве
Алексей Антонов / фото ФК Олимпик

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов рассказал о плане развития инфраструктуры клуба в Киеве.

"У нас долгосрочные перспективы задержаться в Киеве. Другие города не рассматриваем. Спасибо Киеву, что принял нас в трудную минуту. Мы уже второй год ищем землю под базу.

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Если нам руководство города или местная федерация позволит приобрести какой-то участок земли, мы будем очень счастливы открыть какую-то базу и туда вместить академию. У нас в Донецке была хорошая база с шестью полями. Мы хотим, чтобы и в Киеве была база, и академия там тренировалась, и взрослая команда.

На текущий момент в Киеве с землей не все так просто. Например, если эта земля находится в 50 километрах от Киева, то это очень не удобно. Мы все еще в поиске. Если в ближайшее время все будет хорошо, то начнем строить базу.

Мы выплатили огромные деньги на развитие детского футбола в Украине. Это как компенсация за то, что мы не можем выставить команды на молодежные турниры УПЛ, а также на соревнования ДЮФЛ. Еще на общем собрании перед стартом сезона, мы прописали в договоре, Олимпик оплатит сумму в казну УАФ, превышающей в три раза обычное содержание молодежной команды", – рассказал Антонов в интервью Football.ua.

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