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Приходил в Динамо с целью работать с первой командой, – Гомес рассказал, почему не остался в Киеве

12:23 123 Читати українською
Приходил в Динамо с целью работать с первой командой, – Гомес рассказал, почему не остался в Киеве
Висенте Гомес – тренер Олимпика

Главный тренер донецкого Олимпика Висенте Гомес откровенно рассказал о состоянии своих дел в Динамо после отставки Александра Хацкевича.

"Почему не остался в штабе Михайличенко после отставки Хацкевича? Когда подписываешь контракт с клубом, то единственное, чего ты хочешь, это хорошо выполнять свою работу. А поскольку результаты были не такими хорошими – руководство клуба поменяло тренера. Мне сообщили, что я не смогу работать с первой командой и предложили другие должности в клубе. Но эти предложения мне не подошли, поэтому мы решили расторгнуть контракт.

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Не знаю, почему не остался в штабе Михайличенко. Клуб мне просто сообщил, что я не могу работать с первой командой и все. Мне предложили работать на других должностях. Но я пришел в Динамо с другой целью – хотел работать с первой командой. Поэтому отклонил все предложения клуба. Но хочу подчеркнуть, что мы расторгли контракт по соглашению сторон и расстались друзьями", – рассказал Гомес сайту Динамомания.

Напомним, испанец подписал контракт с донецким Олимпиком до конца сезона. С июня этого года он работал ассистентом Александра Хацкевича, но ушел из Динамо после отставки белорусского тренера. Ранее Гомес тренировал молодежку киевлян и помогал Сергею Реброву в первой команде Динамо. Вместе с украинцем работал в Аль-Ахли, затем с Раулем Рианчо в Спартаке.

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