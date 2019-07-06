Олимпик попрощался с тремя игроками – среди них лучший бомбардир команды

Донецкий клуб готовится к существенным изменениям в летнее межсезонье.

Олимпик на официальном сайте объявил об уходе Максима Дегтярева, Ринара Валеева и Ивана Сондея.

Экс-игрок Реала Жулио Сезар озвучил свои цели на посту главного тренера Олимпика

Форвард Дегтярев присоединился к донецкой команде летом 2018 года. В сезоне-2018/19 он стал лучшим бомбардиром Олимпика. В активе Максима восемь голов и один ассист в 30 матчах.

Хавбек Ринар Валеев пришел в команду в зимнее межсезонье. Успел отличиться двумя ассистами в восьми играх.

Еще один хавбек Иван Сондей защищал цвета "олимпийцев" с июля 2017 года. Всего в УПЛ за Олимпик он провел 42 матча, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

Гельзин рассказал о роли Селюка в Олимпике

Напомним, недавно команду из Донецка возглавил бразильский специалист Жулио Сезар.