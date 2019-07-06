Олімпік попрощався з трьома гравцями – серед них найкращий бомбардир команди

Донецький клуб готується до суттєвих змін у літнє міжсезоння.

Олімпік на офіційному сайті оголосив про відхід Максима Дегтярьова, Рінара Валєєва та Івана Сондея.

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Форвард Дегтярьов приєднався до донецької команди влітку 2018 року. У сезоні-2018/19 він став найкращим бомбардиром Олімпіка. В активі Максима вісім голів і один асист в 30 матчах.

Хавбек Рінар Валєєв прийшов в команду в зимове міжсезоння. Встиг відзначитися двома асистами в восьми іграх.

Ще один хавбек Іван Сондей захищав кольори "олімпійців" з липня 2017 року. Всього в УПЛ за Олімпік він провів 42 матчі, забив 1 гол і віддав 4 гольові передачі.

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Нагадаємо, нещодавно команду з Донецька очолив бразильський фахівець Жуліо Сезар.