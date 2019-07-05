Экс-игрок Реала Жулио Сезар озвучил свои цели на посту главного тренера Олимпика

Бразилец поделился ожиданиями от сотрудничества с донецкой командой.

"Я здесь, чтобы создать новый вектор в развитии клуба. Мне очень нравится этот проект и я вижу в нем возможность для роста. Для себя – как для тренера, для команды – в контексте улучшения качества игры и решения тех задач, которые возлагает на меня руководство Олимпика.

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Рад быть здесь. У меня остались хорошие впечатления от Украины еще с тех времен, когда я приезжал сюда в составе Аустрии играть против Шахтера в Кубке УЕФА", – сказал Сезар в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, 40-летний специалист выступал за мадридский Реал, Милан, Реал Сосьедад, Бенфику и ряд других клубов в Европе, Соединенных Штатах и на родине. Впрочем, его лучшие годы игровой карьеры прошли в испанском Вальядолиде.

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