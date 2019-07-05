toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - БОТОШАНІ ЮРИЙ ГАБОВДА КОПА АМЕРИКА-2019 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Экс-игрок Реала Жулио Сезар озвучил свои цели на посту главного тренера Олимпика

09:16 8 Читати українською
Экс-игрок Реала Жулио Сезар озвучил свои цели на посту главного тренера Олимпика
Жулио Сезар / Фото из соцсетей

Бразилец поделился ожиданиями от сотрудничества с донецкой командой.

"Я здесь, чтобы создать новый вектор в развитии клуба. Мне очень нравится этот проект и я вижу в нем возможность для роста. Для себя – как для тренера, для команды – в контексте улучшения качества игры и решения тех задач, которые возлагает на меня руководство Олимпика.

Гельзин рассказал, почему Олимпик возглавил экс-игрок Реала Жулио Сезар

Рад быть здесь. У меня остались хорошие впечатления от Украины еще с тех времен, когда я приезжал сюда в составе Аустрии играть против Шахтера в Кубке УЕФА", – сказал Сезар в комментарии официальному сайту клуба.

Напомним, 40-летний специалист выступал за мадридский Реал, Милан, Реал Сосьедад, Бенфику и ряд других клубов в Европе, Соединенных Штатах и на родине. Впрочем, его лучшие годы игровой карьеры прошли в испанском Вальядолиде.

Играл за Реал против Динамо, был партнером Шевченко и выиграл ЛЧ: что известно о Жулио Сезаре – новом тренере Олимпика

blog_ava
Фенербахче действительно интересуется Коноплянкой, – агент
00:10
109
Теги
Олимпик Олимпик Жулио Сезар Жулио Сезар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Буффон официально вернулся в Ювентус
    Італія — 4 июль325 Буффон официально вернулся в Ювентус
9
час
:
36
мин
Марокко
19:00
Бенин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук