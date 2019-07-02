Гельзин рассказал о роли Селюка в Олимпике

Президент Олимпика прокомментировал слухи относительно прихода в клуб одиозного агента Дмитрия Селюка.

"Эта информация высосана из пальца. Вообще не понимаю, каким образом она имеет отношение к нашему клубу. Селюк предложил Олимпику двух футболистов. Вот и все наше сотрудничество.

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Матар Дийе к Селюку не имеет никакого отношения. Игроки, которых предложил Дмитрий, находятся у нас на просмотре. Новый тренер будет в ближайшее время принимать решения по ним.

Больше никакого сотрудничества между Олимпиком и Селюком нет. Писали о том, что он нам формирует состав и привез нового главного тренера. Это бредовая информация.

Непонятно, где журналисты ее берут. Создается впечатление, что человек, проснувшись утром, написал то, что ему сразу же пришло в голову", – сообщил Гельзин в комментарии Footboom.

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