Олимпик объявил о трансфере кот-д'ивуарийского полузащитника Джео Экра, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Игрок Олимпика может перебраться в Италию

22-летний футболист заключил с командой Юрия Калитвинцева соглашение сроком на 3 года (до мая 2024-го) и выбрал себе футболку с номером 55.

К слову, Экра дебютировал в европейском футболе в составе молдавского Саксана в 2018 году. Через год перебрался в ереванский Ноа, за который провел лишь 4 поединка.

Последней его командой был Тамбов, к которому он присоединился в феврале 2020 года. За первую команду Джео не провёл ни одного матча, ограничившись выступлениями за молодежный состав, и в августе покинул российский клуб. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

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