Олімпік оголосив про трансфер кот-д'івуарійського півзахисника Джео Екра, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Гравець Олімпіка може перебратись до Італії

22-річний футболіст уклав з командою Юрія Калітвінцева угоду терміном на 3 роки (до травня 2024-го) і обрав собі футболку з номером 55.

До слова, Екра дебютував у європейському футболі у складі молдовського Саксана у 2018 році. За рік перебрався у єреванський Ноа, за який провів лише 4 поєдинки.

Останньою його командою був Тамбов, до якого він приєднався у лютому 2020 року. За першу команду Джео не провів жодного матчу, обмежившись виступами за молодіжний склад, і в серпні залишив російський клуб. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

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