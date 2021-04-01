"Футбол 24" с разгромной критикой экспертов в адрес сборной Украины после сенсационной ничьей с Казахстаном (1:1) в 3-м туре отбора ЧМ-2022.

Андрей Шевченко перед матчем с Казахстаном / Фото УАФ

Ужас и стыд.

Ничья со сборной Казахстана – это, к сожалению, не первоапрельская шутка, а горькие реалии. Расплата за беспечность и недооценку.

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