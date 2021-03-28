Игрок Олимпика может перебраться в Италию
15:40 - Читати українською
Полузащитник Олимпика Максим Тейшейра возможность продолжить карьеру в итальянском первенстве.
Француз заинтересовал один из клубов итальянской Серии B и может перейти уже в летнее трансферное окно, сообщает Sportarena.
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Контракт Тейшейры с Олимпиком завершается уже летом 2021 года, что увеличивает шансы на трансфер. Кроме итальянского клуба, хавбеком интересуются клубы из Украины и России.
К слову, Максим провел 15 матчей в составе Олимпика, отметившись 2 голами и результативной передачей.
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