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Олимпик подписал Мысака и Крынского

17:16 30 Читати українською
Олимпик подписал Мысака и Крынского
Роман Мысак и Владимир Крынский / Фото: ФК Олимпик

Донецкий Олимпик подписал сразу двух голкиперов.

Голкиперы Роман Мысак и Владимир Крынский стали футболистами Олимпика, сообщает официальный сайт дончан.

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Оба голкипера присоединились к клубу в статусе свободного агента.

Роман Мысак подписал двухлетний контракт, а Владимир Крынская оформил контракт сроком на три года.

Предыдущим клубом Мысака были львовские Карпаты, где он сыграл 62 матча. А Крынский ранее представлял Полтаву.

Команды Олимпика U-19 и U-21 не расформированы и готовятся к сезону

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Владимир Крынский Владимир Крынский Трансферы чемпионата Украины Олимпик Олимпик Роман Мысак Роман Мысак
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