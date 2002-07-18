Олимпик подписал Мысака и Крынского

Донецкий Олимпик подписал сразу двух голкиперов.

Голкиперы Роман Мысак и Владимир Крынский стали футболистами Олимпика, сообщает официальный сайт дончан.

Исполком ФФУ в факсовом режиме решит судьбу Черноморца в УПЛ

Оба голкипера присоединились к клубу в статусе свободного агента.

Роман Мысак подписал двухлетний контракт, а Владимир Крынская оформил контракт сроком на три года.

Предыдущим клубом Мысака были львовские Карпаты, где он сыграл 62 матча. А Крынский ранее представлял Полтаву.

Команды Олимпика U-19 и U-21 не расформированы и готовятся к сезону