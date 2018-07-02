toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БРАЗИЛІЯ - МЕКСИКА БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ ІСПАНІЯ - РОСІЯ Новини ЧС 2018

Олімпік підписав Мисака та Кринського

17:16 124 Читать на русском
Олімпік підписав Мисака та Кринського
Роман Мисак та Володимир Кринський / Фото: ФК Олімпік

Донецький Олімпік підписав відразу двох голкіперів.

Голкіпери Роман Мисак та Володимир Кринський стали футболістами Олімпіка, повідомляє офіційний сайт донеччан.

Команди Олімпіка U-19 і U-21 не розформовані і готуються до сезону

Обидва голкіпери приєднались до клубу у статусі вільного агента.

Роман Мисак підписав дворічний контракт, а Володимир Кринський оформив контракт терміном на три роки.

Попереднім клубом Мисака були львівські Карпати, де він зіграв 62 матчі. А Кринський раніше представляв Полтаву.

Виконком ФФУ у факсовому режимі вирішить долю Чорноморця в УПЛ

Теги
Володимир Кринський Володимир Кринський Трансфери чемпіонату України Олімпік Олімпік Роман Мисак Роман Мисак
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
20
хв
Бельгія
21:00
Японія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук