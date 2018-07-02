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Команды Олимпика U-19 и U-21 не расформированы и готовятся к сезону

16:23 26 Читати українською
Команды Олимпика U-19 и U-21 не расформированы и готовятся к сезону
Олимпик U-21 / Фото: ФК Олимпик

Юношеская и молодежная команды донецкого Олимпика продолжают подготовку к новому сезону.

Команды Олимпика U-19 и U-21 не расформированы. Они проводят подготовку для участия в сезоне 2018/19, сообщает Tribuna.com.

Молодежные команды Олимпика U-19 и U-21 не допустят к соревнованиям в сезоне 2018/19

По информации издания они, скорее всего, будут участвовать в чемпионатах Украины.

Ранее генеральный директор Олимпика Алексей Антонов сообщал, что команды U-19 и U-21 не допустят к соревнованиям следующего сезона из-за подозрения в участии в договорных матчах, а также, что клуб намерен подать апелляцию на решение о недопуске команд к соревнованиям.

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