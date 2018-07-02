Исполком ФФУ в факсовом режиме решит судьбу Черноморца в УПЛ

ФФУ получила от Премьер-лиги предложение о допуске Черноморца к участию в розыгрыше турнира в следующем сезоне.

По информации Tribuna.com, исполком ФФУ вынесет решение по этому вопросу в факсовом режиме сегодня или завтра.

Ранее клубы УПЛ единогласно проголосовали за возвращение Черноморца в Премьер-лигу. Команда начала усиленными темпами готовиться к возвращению в высший дивизион.

По информации Odessa online, "моряки" стабилизировали свое финансовое положение. Погасили долги и нашли средства на содержание команды.

Новинский прокомментировал слухи о покупке Черноморца

Сейчас команда активно тренируется, а новый наставник Черноморца Ангел Червенков просматривает потенциальных новичков команды.

Напомним, ФФУ рекомендовала заменить Полтаву Черноморцем в новом сезоне, из-за роспуска футбольного клуба Полтава. Ранее Полтава отказалась выступать в УПЛ из-за недопуска стадиона Локомотив к соревнованиям.