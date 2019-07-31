Олимпик подписал хавбека Салу – африканец стал седьмым новичком дончан этим летом

Донецкий клуб продолжает массовую перестройку состава в текущее межсезонье.

Олимпик подписал полузащитника Драмана Салу, информирует официальный сайт клуба.

Олимпик представил шестерых новичков – среди них экс-игрок Карпат, два бразильца и нигериец

Соглашение новичка рассчитано на два года. Игрок из Буркина-Фасо будет выступать под номером 77. Салу принадлежал белградскому Партизану, однако с июля 2018 по февраль 2019-го африканский опорник находился в аренде в сербском клубе Телеопатик. Также в активе Драмана один матч за родную сборную.

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Следует добавить, что 21-летний полузащитник стал уже седьмым новичком Олимпика в текущее трансферное окно.