Олимпик подписал хавбека Салу – африканец стал седьмым новичком дончан этим летом

Мир — 17:20 0
-
Месси, Роналду и 4 финалиста Лиги чемпионов претендуют на награду ФИФА The Best-2019
-
Динамо в шаге от подписания Родригеса – игрок летит в Украину на медосмотрУкраина — 16:03 321
-
Гвардиола Клопп, Сантуш и еще 7 тренеров претендуют на награду ФИФА The Best-2019Мир — 15:25 66
-
Ференцварош хочет подписать еще двух игроков ШахтераУкраина — 15:08 459
-
"Не чекав такого від Ювентуса": Роналду назвав фаворитів ЛЧ та місто для майбутнього, а Барселоні та ПСЖ дісталосьЛига чемпионов — 14:34 448