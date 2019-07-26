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Олимпик представил шестерых новичков – среди них экс-игрок Карпат, два бразильца и нигериец

21:06 76 Читати українською
Олимпик представил шестерых новичков – среди них экс-игрок Карпат, два бразильца и нигериец
Новички Олимпика / Олимпик

Донецкий Олимпик значительно усилил состав перед началом нового сезона.

Донецкий клуб объявил о подписании двух бразильцев из Металлиста 1925 – Луиза Фернандо и Фабинью. Оба полузащитника подписали контракт сроком на 3 года.

Рух представил многочисленных новичков – среди них Немчанинов, воспитанник Динамо и легионер из Ганы

Кроме того, игроками Олимпика стали защитник Иван Трубочкин, перешедший из Черноморца, полузащитник Тарас Завийский из немецкой Бухонии, и голкипер Герман Пеньков, последним клубом которого были львовские Карпаты.

Олимпик заявил на сезон всего 15 игроков

Также донецкий клуб подписал 23-летнего нигерийского защитника Алию Абубакара, который до этого выступал за белорусский Слуцк, сообщает официальный сайт Олимпика.

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