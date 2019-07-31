СК Днепр-1 – Олимпик: анонс матча УПЛ

СК Днепр-1 дебютирует в УПЛ матчем против донецкого Олимпика. Анонс и прогноз на поединок читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 в течение двух сезонов в низших дивизионах понравился футбольным экспертам и значительной части нейтральных болельщиков. Это нетипичный для Украины коллектив с тренером-учеником Хуанде Рамоса, который исповедует философию атакующего позиционного футбола. Играть первым номером команда не будет разве что против Шахтера – да и то лишь в стартовых сезонах. У "жёлто-чёрных" есть всё для того, чтобы стать одним из лучших середняков УПЛ: прекрасная селекция, стабильное финансирование, грамотный тренерский штаб, сильный состав и амбиции – словом, новичок очёнь серьёзный.

Трансферная кампания днепровского клуба летом очень понравилась. Команду усилили чемпионы мира Супряга и Булеца, а из Партизана вернулся местный воспитанник Вакулко – Михайленко работал с ним ещё в старом Днепре. Также примечательны переходы Кобахидзе, Гуйе и Коркишко. На летних сборах все выглядели очень неплохо, хотя результаты спаррингов не слишком впечатляют – впрочем, на них никто и не играет.

Президент СК Днепр-1 объяснил, почему клуб не ставит задание выхода в еврокубки на сезон 2019/20

Что касается Олимпика, то всё очень печально. Несмотря на то, что клуб каким-то чудом остался в УПЛ, его состояние остается подвешенным – Баранка обещает иск в CAS, где будут рассматривать уже все сомнительные поединки дончан. Если в этом сезоне какому-то клубу и выпадет судьба не доиграть до конца, то этим клубом видится именно Олимпик.

Команду тренирует бразильский тренер Жулио Сезар, который когда-то играл за Реал. Впрочем, подопечные у него далеко не галактические: команду покинули прошлогодние лидеры Гай, Кольцов, Дегтьярёв, Сондей и Валеев, а вместо них пришли несколько откровенно ноунеймовых легионеров, Тарас Завийский, Герман Пеньков и Иван Трубочкин. Всего же в заявке Олимпика сейчас находится лишь 17 футболистов, что много говорит об общем состоянии дел в клубе.

Жулио Сезар признался, что ради Олимпика отказался от предложений из других стран

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Олимпик

СК Днепр-1: Клищук – Романюк, Лопырёнок, Сафронов, Полевой – Беляев, Батагов, Булеца – Чичиков, Супряга, Назаренко.

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Гришко, Цымбалюк, Вантух – Кравчук, Политыло – Г. Пасич, Тейшейра, Е. Пасич – Матар

"Изюминки"

– СК Днепр-1 станет 40-м клубом-участником украинской Премьер-лиги.

– Олимпик удерживает клубный рекорд, забивая в гостях в течение 10-ти игр, и может добыть 40-ю победу в чемпионатах.

– Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко в сезоне-2016/2017 возглавлял и Днепр.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Конечно, в течение сезона возможны всякие сюрпризы, но чисто номинально Олимпику очень трудно конкурировать с Днепром-1. Команда Дмитрия Михайленко выглядит фаворитом и при родных трибунах будет играть на победу, хотя определенные проблемы возможны – за дончан ещё есть кому забивать.

УПЛ – на старте: Пятов преследует СаШо, абсолютный рекорд провинциалов с Колоса, а Маркевич может не волноваться