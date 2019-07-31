Олімпік підписав хавбека Салу – африканець став сьомим новачком донеччан цього літа

Донецький клуб продовжує масову перебудову складу у поточне міжсезоння.

Олімпік підписав півзахисника Драмана Салу, інформує офіційний сайт клубу.

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Угода новачка розрахована на два роки. Гравець з Буркіна-Фасо виступатиме під номером 77. Салу належав белградському Партизану, однак з липня 2018 року по лютий 2019-го африканський опорник перебував в оренді в сербському клубі Телеопатік. Також в активі Драмана один матч за рідну національну збірну.

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Слід додати, що 21-річний півзахисник став вже сьомим новачком Олімпіка у поточне трансферне вікно.