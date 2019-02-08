Олимпик победил чемпиона Молдовы Шериф, Ворскла проиграла Железничару

Состоялись товарищеские матчи с участием украинских команд, Олимпик одолел Шериф, Ворскла уступила Железничару.
Зимние сборы, товарищеские матчи
Олимпик – Шериф – 2:1
Голы: Гай, 16 (пен), Балашов, 88 – Ях, 40
Ворскла – Железничар – 0:2
Голы: Рамович, 45+3, Османкович, 59
Ворскла победила Спартак из Суботицы в матче с 6-ю голами
Олимпик в спарринге встречался с чемпионом Молдовы Шерифом. Подопечные Шевчука вышли вперед на 16-ой минуте, Гай забил с пенальти, в конце первого тайма Ях восстановил перитет в матче, но за 2 минуты до окончания основного времени Балашов принес победу Олимпику.
Арбитр извинился перед Шевчуком за засчитанный из офсайда гол в матче Шахтер – Олимпик
В другом матче Ворскла играла против Железничара из Боснии и Герцеговины, подопечные Сачко пропустили в конце первого тайма и на 59-ой минуте. В итоге поражение – 0:2.