Олимпик победил чемпиона Молдовы Шериф, Ворскла проиграла Железничару

Состоялись товарищеские матчи с участием украинских команд, Олимпик одолел Шериф, Ворскла уступила Железничару.

Зимние сборы, товарищеские матчи

Олимпик – Шериф – 2:1

Голы: Гай, 16 (пен), Балашов, 88 – Ях, 40

Ворскла – Железничар – 0:2

Голы: Рамович, 45+3, Османкович, 59

Ворскла победила Спартак из Суботицы в матче с 6-ю голами

Олимпик в спарринге встречался с чемпионом Молдовы Шерифом. Подопечные Шевчука вышли вперед на 16-ой минуте, Гай забил с пенальти, в конце первого тайма Ях восстановил перитет в матче, но за 2 минуты до окончания основного времени Балашов принес победу Олимпику.

Арбитр извинился перед Шевчуком за засчитанный из офсайда гол в матче Шахтер – Олимпик

В другом матче Ворскла играла против Железничара из Боснии и Герцеговины, подопечные Сачко пропустили в конце первого тайма и на 59-ой минуте. В итоге поражение – 0:2.