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Олимпик победил чемпиона Молдовы Шериф, Ворскла проиграла Железничару

00:10 6 Читати українською
Олимпик победил чемпиона Молдовы Шериф, Ворскла проиграла Железничару
Ворскла – Железничар / Ворскла

Состоялись товарищеские матчи с участием украинских команд, Олимпик одолел Шериф, Ворскла уступила Железничару.

Зимние сборы, товарищеские матчи

Олимпик – Шериф – 2:1

Голы: Гай, 16 (пен), Балашов, 88 – Ях, 40

Ворскла – Железничар – 0:2

Голы: Рамович, 45+3, Османкович, 59

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Олимпик в спарринге встречался с чемпионом Молдовы Шерифом. Подопечные Шевчука вышли вперед на 16-ой минуте, Гай забил с пенальти, в конце первого тайма Ях восстановил перитет в матче, но за 2 минуты до окончания основного времени Балашов принес победу Олимпику.

Арбитр извинился перед Шевчуком за засчитанный из офсайда гол в матче Шахтер – Олимпик

В другом матче Ворскла играла против Железничара из Боснии и Герцеговины, подопечные Сачко пропустили в конце первого тайма и на 59-ой минуте. В итоге поражение – 0:2.

Теги
Мир Зимние сборы Ворскла Ворскла Шериф Шериф Железничар Железничар Олимпик Олимпик
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