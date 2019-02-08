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Олімпік переміг чемпіона Молдови Шериф, Ворскла програла Железнічару

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Олімпік переміг чемпіона Молдови Шериф, Ворскла програла Железнічару
Ворскла – Железнічар / Ворскла

Відбулись товариські матчі за участі українських команд, Олімпік здолав Шериф, Ворскла поступилась Железнічару.

Зимові збори, товариські матчі

Олімпік – Шериф – 2:1

Голи: Гай, 16 (пен), Балашов, 88 – Ях, 40

Ворскла – Железнічар – 0:2

Голи: Рамовіч, 45+3, Османковіч, 59

Ворскла перемогла Спартак з Суботіци у матчі з 6-ма голами

Олімпік у спарингу зустрічався з чемпіоном Молдови Шерифом. Підопічні Шевчука вийшли вперед на 16-ій хвилині, Гай забив з пенальті, наприкінці першого тайму Ях відновив перитет у матчі, але за 2 хвилини до закінчення основного часу Балашов приніс перемогу Олімпіку.

Арбітр вибачився перед Шевчуком за зарахований з офсайду гол у матчі Шахтар – Олімпік

У іншому матчі Ворскла грала проти Железнічара з Боснії та Герцоговини, підопічні Сачка пропустили наприкінці першого тайму та на 59-ій хвилині. У підсумку поразка – 0:2.

Теги
Світ Зимові збори Ворскла Ворскла Шериф Шериф Железнічар Железнічар Олімпік Олімпік
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