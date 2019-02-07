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Арбитр извинился перед Шевчуком за засчитанный из офсайда гол в матче Шахтер – Олимпик

7 февраля 23:03 55 Читати українською
Арбитр извинился перед Шевчуком за засчитанный из офсайда гол в матче Шахтер – Олимпик
Шевчук та Алехин / страница Олега Баркова

Пресс-атташе Олимпика Олег Барков рассказал, как ассистент арбитра, который обслуживал матч между Шахтером и Олимпиком, извинился за свое решение.

"Сегодняшний матч между Олимпиком и Шерифом обслуживала украинская бригада рефери. По иронии судьбы, второй тайм поединка отработал Виктор Копиевский и его ассистент Игорь Алехин. Именно эти арбитры приняли неверное решение в матче Шахтер – Олимпик, которое повлияло на итоговый результат матча, отобрав у нашей команды победу.

Шахтер – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча

Ошибка, которую видели все. Но и ошибаются тоже все, и мы это понимаем. Игорь Алехин подошел к Вячеславу Шевчуку и принес свои извинения за тот момент. Респект, двигаемся дальше", – написал Олег Барков на своей странице в Facebook.

Напомним, в матче 17 тура УПЛ Шахтер встречался с Олимпиком, на 90+2 минуте Мораес забил гол из офсайда, который был засчитан, и сделал счет 2:2. После матча Паулу Фонсека и Вячеслав Шевчук эмоционально поссорились.

Украина17 тур

Шахтер - Олимпик: Воскресенье 02 декабря 2018

Шахтер
Матч окончен
2 : 2
Олимпик
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Олимпик Олимпик Арбитры Шахтер - Олимпик Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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