Арбитр извинился перед Шевчуком за засчитанный из офсайда гол в матче Шахтер – Олимпик

Пресс-атташе Олимпика Олег Барков рассказал, как ассистент арбитра, который обслуживал матч между Шахтером и Олимпиком, извинился за свое решение.

"Сегодняшний матч между Олимпиком и Шерифом обслуживала украинская бригада рефери. По иронии судьбы, второй тайм поединка отработал Виктор Копиевский и его ассистент Игорь Алехин. Именно эти арбитры приняли неверное решение в матче Шахтер – Олимпик, которое повлияло на итоговый результат матча, отобрав у нашей команды победу.

Шахтер – Олимпик – 2:2 – видео голов и обзор матча

Ошибка, которую видели все. Но и ошибаются тоже все, и мы это понимаем. Игорь Алехин подошел к Вячеславу Шевчуку и принес свои извинения за тот момент. Респект, двигаемся дальше", – написал Олег Барков на своей странице в Facebook.

Напомним, в матче 17 тура УПЛ Шахтер встречался с Олимпиком, на 90+2 минуте Мораес забил гол из офсайда, который был засчитан, и сделал счет 2:2. После матча Паулу Фонсека и Вячеслав Шевчук эмоционально поссорились.