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Олимпик определился с первыми спарринг-партнерами

08:52 - Читати українською
Олимпик определился с первыми спарринг-партнерами
Игроки Олимпика / фото: ФК Олимпик

Донецкий Олимпик уже запланировал три контрольные встречи в ближайшее время.

Олимпик проведет спарринги с представителями Второй лиги Чайкой и Диназом, а также с любительским Рубиконом, сообщает официальный сайт дончан.

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Отмечается, что матч с Чайкой состоится уже 5 августа, с Диназом – 6-го, а с Рубиконом – 8-го. Все поединки состоятся на тренировочной базе Олимпика в Счастливом. Также возможно проведение дополнительных спаррингов накануне старта чемпионата.

Напомним, олимпийцы заняли девятое место в прошлом розыгрыше УПЛ.

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