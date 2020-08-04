Олимпик определился с первыми спарринг-партнерами

Донецкий Олимпик уже запланировал три контрольные встречи в ближайшее время.

Олимпик проведет спарринги с представителями Второй лиги Чайкой и Диназом, а также с любительским Рубиконом, сообщает официальный сайт дончан.

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Отмечается, что матч с Чайкой состоится уже 5 августа, с Диназом – 6-го, а с Рубиконом – 8-го. Все поединки состоятся на тренировочной базе Олимпика в Счастливом. Также возможно проведение дополнительных спаррингов накануне старта чемпионата.

Напомним, олимпийцы заняли девятое место в прошлом розыгрыше УПЛ.

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