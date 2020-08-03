Динамо провело первую двусторонку при Луческу – Шапаренко поразил шедевральным соло-голом

На вечерней тренировке на игроков киевского клуба ожидала двусторонка, которая состояла из трех таймов по 30 минут, сообщает официальный сайт Динамо.
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В поединке приняли участие все футболисты "бело-синих", исключая травмированных. По итогам игры победила команда в зеленых манишках (4:2). Стоит отметить красивый гол Николая Шапаренко, который он забил от штанги после сольного прохода.
Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Динамо финишировало вторым и сможет бороться в квалификации за выход в групповой этап Лиги чемпионов.
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Гол Шапаренко на 8:49