Динамо провело первую двусторонку при Луческу – Шапаренко поразил шедевральным соло-голом

Киевский клуб начал активную подготовку к следующему сезону, новый тренер имел шанс оценить почти всех игроков "бело-синих".

На вечерней тренировке на игроков киевского клуба ожидала двусторонка, которая состояла из трех таймов по 30 минут, сообщает официальный сайт Динамо.

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В поединке приняли участие все футболисты "бело-синих", исключая травмированных. По итогам игры победила команда в зеленых манишках (4:2). Стоит отметить красивый гол Николая Шапаренко, который он забил от штанги после сольного прохода.

Напомним, в прошлом сезоне УПЛ Динамо финишировало вторым и сможет бороться в квалификации за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

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