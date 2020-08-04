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Олімпік визначився з першими спаринг-партнерами

08:50 - Читать на русском
Олімпік визначився з першими спаринг-партнерами
Гравці Олімпіка / фото: ФК Олімпік

Донецький Олімпік вже запланував три контрольні зустрічі найближчим часом.

Олімпік проведе спаринги з представниками Другої ліги Чайкою та Діназом, а також з аматорським Рубіконом, повідомляє офіційний сайт донеччан.

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Зазначається, що матч з Чайкою відбудеться вже 5 серпня, з Діназом – 6-го, а з Рубіконом – 8-го. Усі поєдинки відбудуться на тренувальній базі Олімпіка в Щасливому. Також можливе проведення додаткових спарингів напередодні старту чемпіонату.

Нагадаємо, олімпійці посіли дев'яте місце в минулому розіграші УПЛ.

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Олімпік Олімпік Товариські матчі Чайка Чайка Діназ Діназ
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