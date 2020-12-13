Футболисты Олимпика сегодня, 13 декабря, ушли в отпуск, сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, в заключительном матче первого круга украинской Премьер-лиги подопечные Игоря Климовского на выезде расписали боевую ничью со Львовом (1:1) и, набрав 17 очков, заняли седьмую строчку турнирной таблицы.

Олимпик будет отдыхать до 9 января, после чего команда соберется в Счастливом (Киевская область) и начнет готовиться к возобновлению чемпионата Украины. С 15 января по 5 февраля у донецкой команды запланирован тренировочный сбор в турецкой Анталии, где команда будет тренироваться, просматривать потенциальных новичков и сыграет ряд контрольных поединков.

К слову, первый матч в новом году в чемпионате Украины Олимпик проведет 13 февраля против Динамо.

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