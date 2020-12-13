Футболісти Олімпіка сьогодні, 13 грудня, пішли у відпустку, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, у завершальному матчі першого кола української Прем'єр-ліги підопічні Ігоря Климовського на виїзді розписали бойову нічию зі Львовом (1:1) і, набравши 17 очок, посіли сьому сходинку турнірної таблиці.

Олімпік відпочиватиме до 9 січня, після чого команда збереться у Щасливому (Київська область) і почне готуватися до відновлення чемпіонату України. З 15 січня по 5 лютого у донецької команди запланований тренувальний збір в турецькій Анталії, де команда буде тренуватися, переглядати потенційних новачків і зіграє ряд контрольних поєдинків.

До слова, перший матч у новому році в чемпіонаті України Олімпік проведе 13 лютого проти Динамо.

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